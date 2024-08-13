У Варшаві авто протаранило зупинку: одна людина загинула, багато поранених
Новини — Вівторок, 13 серпня 2024, 13:27 —
У Варшаві легковий автомобіль врізався в автобусну зупинку, призвівши до загибелі щонайменше однієї людини.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.
Капітан Войцех Капчинський з Головного управління пожежної охорони Варшави повідомив, що аварія сталася на вулиці Воронича, в районі автобусного депо.
Легковий автомобіль в'їхав у автобусну зупинку.
Внаслідок аварії одна людина загинула і дев'ять отримали поранення. Жертвою стала жінка.
"Винуватець аварії був тверезий", – розповіла Марта Габерська з районного управління поліції Варшави II.
"Це був легковий автомобіль, дуже велика швидкість, він виїхав з-за скверу, жінку наче підкинуло, вона пролетіла близько 20 метрів", – розповіла кореспондентові RMF FM жінка, яка стала свідком трагічної аварії.
На місці події працюють співробітники поліції, пожежники та медичні служби.
У районі аварії ускладнено рух громадського транспорту.
Вранці 9 серпня у столиці Туреччини Анкарі пасажирський автобус врізався в опору мосту в п'ятницю рано вранці, внаслідок чого загинули 9 людей.
В Італії на початку тижня розбився туристичний автобус, одна людина загинула.