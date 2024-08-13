У Варшаві авто протаранило зупинку: одна людина загинула, багато поранених

У Варшаві легковий автомобіль врізався в автобусну зупинку, призвівши до загибелі щонайменше однієї людини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Капітан Войцех Капчинський з Головного управління пожежної охорони Варшави повідомив, що аварія сталася на вулиці Воронича, в районі автобусного депо.

фото з Facebook служби порятунку Варшави

Легковий автомобіль в'їхав у автобусну зупинку.

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Внаслідок аварії одна людина загинула і дев'ять отримали поранення. Жертвою стала жінка.

"Винуватець аварії був тверезий", – розповіла Марта Габерська з районного управління поліції Варшави II.

"Це був легковий автомобіль, дуже велика швидкість, він виїхав з-за скверу, жінку наче підкинуло, вона пролетіла близько 20 метрів", – розповіла кореспондентові RMF FM жінка, яка стала свідком трагічної аварії.

На місці події працюють співробітники поліції, пожежники та медичні служби.

У районі аварії ускладнено рух громадського транспорту.

Вранці 9 серпня у столиці Туреччини Анкарі пасажирський автобус врізався в опору мосту в п'ятницю рано вранці, внаслідок чого загинули 9 людей.

В Італії на початку тижня розбився туристичний автобус, одна людина загинула.