В Варшаве авто протаранило остановку: один человек погиб, много раненых

В Варшаве легковой автомобиль врезался в автобусную остановку, что привело к гибели по меньшей мере одного человека.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Капитан Войцех Капчиньский из Главного управления пожарной охраны Варшавы сообщил, что авария произошла на улице Воронича, в районе автобусного депо.

фото из Facebook службы спасения Варшавы

Легковой автомобиль въехал в автобусную остановку.

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В результате аварии один человек погиб и девять получили ранения. Жертвой аварии стала женщина.

"Виновник аварии был трезв", – рассказала Марта Хаберска из районного управления полиции Варшавы II.

"Это был легковой автомобиль, очень большая скорость, он выехал из-за сквера, женщину будто подбросило, она пролетела около 20 метров", – рассказала корреспонденту RMF FM женщина, которая стала свидетелем трагической аварии.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарные и медицинские службы.

В районе аварии затруднено движение общественного транспорта.

Утром 9 августа в столице Турции Анкаре пассажирский автобус врезался в опору моста в пятницу рано утром, в результате чего погибли 9 человек.

В Италии в начале недели разбился туристический автобус, один человек погиб.