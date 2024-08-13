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В Іспанії викрили спробу продати підробку да Вінчі за 1,3 млн євро

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Новини — Вівторок, 13 серпня 2024, 15:02 — Олег Павлюк

Іспанська поліція заарештувала чоловіка, який, як стверджується, планував продати підроблену картину Леонардо да Вінчі в Італії за 1,3 мільйона євро.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.

Іспанця віком понад 40 років затримали на кордоні з Францією, в його автомобілі виявили підозріле полотно. Документи вказували, що це – портрет італійського аристократа і воєначальника Джан Джакомо Трівульціо авторства Да Вінчі. 

Але термін дії дозволу на експорт, який був у чоловіка, вичерпався, що й викликало підозри правоохоронців. Правоохоронці Іспанії віддали полотно на експертизу, яка встановила, що картина є копією.

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Фото: Поліція Іспанії

"Полотно, ймовірно, було створене із шахрайськими намірами на початку 20-го століття. Таким чином, його вартість становить від 3000 до 5000 євро, і можна категорично виключити, що картина належить Леонардо або будь-якому іншому італійському художнику того часу", – ідеться в повідомленні поліції.

У зв'язку з інцидентом картину конфіскували, а чоловіка, який намагався її вивезти, затримали.

Нагадаємо, у 2021 році італійська поліція виявила копію "Спасителя світу" Леонардо да Вінчі 500-літньої давності.

А у травні суд Франції відхилив позов організації International Restitutions, яка начебто від імені спадкоємців Леонардо да Вінчі домагалась власності на його знамениту картину "Мона Ліза".

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Іспанія кримінал
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