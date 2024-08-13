В Испании разоблачили попытку продать подделку да Винчи за 1,3 млн евро

Испанская полиция арестовала мужчину, который, как утверждается, планировал продать поддельную картину Леонардо да Винчи в Италии за 1,3 миллиона евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

Испанца в возрасте более 40 лет задержали на границе с Францией, в его автомобиле обнаружили подозрительное полотно. Документы указывали, что это – портрет итальянского аристократа и военачальника Джан Джакомо Тривульцио авторства Да Винчи.

Но срок действия разрешения на экспорт, который был у мужчины, истек, что и вызвало подозрения правоохранителей. Правоохранители Испании отдали полотно на экспертизу, которая установила, что картина является копией.

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Фото: Полиция Испании

"Полотно, вероятно, было создано с мошенническими намерениями в начале 20-го века. Таким образом, его стоимость составляет от 3000 до 5000 евро, и можно категорически исключить, что картина принадлежит Леонардо или любому другому итальянскому художнику того времени", – говорится в сообщении полиции.

В связи с инцидентом картину конфисковали, а мужчину, который пытался ее вывезти, задержали.

Напомним, в 2021 году итальянская полиция обнаружила копию "Спасителя мира" Леонардо Да Винчи 500-летней давности.

А в мае суд Франции отклонил иск организации International Restitutions, которая якобы от имени наследников Леонардо да Винчи добивалась собственности на его знаменитую картину "Мона Лиза".