У Литві депутата Сейму звинуватили у підробці документів і шахрайстві

Генеральна прокуратура Литви звинуватила депутата Сейму Андрюса Вишняускаса в підробці 19 документів заради отримання компенсацій на загальну суму близько 2200 євро.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

За даними відомства, політик міг підробити документи у 2019-2020 роках, коли був депутатом у місті Маріямполе. Прокуратура підозрює, що Вишняускас попросив компенсувати витрати, яких він зазнав у зв'язку з роботою в раді, але ці витрати були здійснені іншими людьми.

Вишняускас заявив, що "шокований" звинуваченнями. На час розслідування він призупинив своє членство в партії "Союз Вітчизни – Християнські демократи Литви", а також пішов із постів глави парламентської фракції та комітету Сейму з права і правопорядку. При цьому політик продовжує вести передвиборчу кампанію напередодні осінніх парламентських виборів 13 жовтня.

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У вівторок Сейм Литви позбавив Андрюса Вишняускаса парламентської недоторканності. За це рішення проголосували 97 депутатів Сейму, один був проти, тих, хто утримався, не було.

Перед голосуванням Вишняускас звернувся до своїх колег, попросивши їх підтримати рішення і дозволити йому захищатися в рамках правових процедур: "Прошу вас зняти з мене недоторканність і дати мені можливість захищатися законними засобами".

Однак пізніше він змінив риторику. "Не знаю, які документи, які докази", – так говорив Вишняускас після того, як Сейм зняв із нього недоторканність. Він стверджував, що найбільшої репутаційної шкоди йому вже було завдано після того, як прокуратура опублікувала пресреліз про прохання про скасування його недоторканності.

Як повідомлялося, у Литві обурені зволіканням з висуненням кандидата у єврокомісари.