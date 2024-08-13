В Литве депутата Сейма обвинили в подделке документов и мошенничестве

Генеральная прокуратура Литвы обвинила депутата Сейма Андрюса Вишняускаса в подделке 19 документов ради получения компенсаций на общую сумму около 2200 евро.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

По данным ведомства, политик мог подделать документы в 2019-2020 годах, когда был депутатом в городе Мариямполе. Прокуратура подозревает, что Вишняускас попросил компенсировать расходы, которые он понес в связи с работой в совете, но эти расходы были осуществлены другими людьми.

Вишняускас заявил, что "шокирован" обвинениями. На время расследования он приостановил свое членство в партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы", а также ушел с постов главы парламентской фракции и комитета Сейма по праву и правопорядку. При этом политик продолжает вести предвыборную кампанию в преддверии осенних парламентских выборов 13 октября.

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Во вторник Сейм Литвы лишил Андрюса Вишняускаса парламентской неприкосновенности. За это решение проголосовали 97 депутатов Сейма, один был против, воздержавшихся не было.

Перед голосованием Вишняускас обратился к своим коллегам, попросив их поддержать решение и позволить ему защищаться в рамках правовых процедур: "Прошу вас снять с меня неприкосновенность и дать мне возможность защищаться законными средствами".

Однако позже он изменил риторику. "Не знаю, какие документы, какие доказательства", – так говорил Вишняускас после того, как Сейм снял с него неприкосновенность. Он утверждал, что наибольший репутационный ущерб ему уже был нанесен после того, как прокуратура опубликовала пресс-релиз о просьбе об отмене его неприкосновенности.

Как сообщалось, в Литве возмущены промедлением с выдвижением кандидата в еврокомиссары.