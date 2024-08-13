В Литве депутата Сейма обвинили в подделке документов и мошенничестве
Генеральная прокуратура Литвы обвинила депутата Сейма Андрюса Вишняускаса в подделке 19 документов ради получения компенсаций на общую сумму около 2200 евро.
Как передает "Европейская правда", об этом сообщает LRT.
По данным ведомства, политик мог подделать документы в 2019-2020 годах, когда был депутатом в городе Мариямполе. Прокуратура подозревает, что Вишняускас попросил компенсировать расходы, которые он понес в связи с работой в совете, но эти расходы были осуществлены другими людьми.
Вишняускас заявил, что "шокирован" обвинениями. На время расследования он приостановил свое членство в партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы", а также ушел с постов главы парламентской фракции и комитета Сейма по праву и правопорядку. При этом политик продолжает вести предвыборную кампанию в преддверии осенних парламентских выборов 13 октября.
Во вторник Сейм Литвы лишил Андрюса Вишняускаса парламентской неприкосновенности. За это решение проголосовали 97 депутатов Сейма, один был против, воздержавшихся не было.
Перед голосованием Вишняускас обратился к своим коллегам, попросив их поддержать решение и позволить ему защищаться в рамках правовых процедур: "Прошу вас снять с меня неприкосновенность и дать мне возможность защищаться законными средствами".
Однако позже он изменил риторику. "Не знаю, какие документы, какие доказательства", – так говорил Вишняускас после того, как Сейм снял с него неприкосновенность. Он утверждал, что наибольший репутационный ущерб ему уже был нанесен после того, как прокуратура опубликовала пресс-релиз о просьбе об отмене его неприкосновенности.
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