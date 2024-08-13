У Литві невдоволені ситуацією з кандидатурою єврокомісара: Все перетворилось на жарт

Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен обурена ситуацією із кандидатом у єврокомісари від країни, зазначивши, що все "перетворилось на жарт".

Заяву спікерки наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, Литва запізнилася з поданням кандидатури на посаду єврокомісара.

Водночас Чміліте-Нільсен позитивно оцінила пропозицію подати кандидатуру громадського лідера, а не політика.

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"У Литві є багато розумних і дуже талановитих жінок, які є експертами у своїх галузях. Можна вносити всілякі пропозиції, але, чесно кажучи, це питання стало такою насмішкою", – сказала голова Сейму.

Литовські політики ще у червні почали турбуватися з приводу того, що у керівній коаліції не мають визначеного кандидата і Литва через ці зволікання може отримати якийсь малозначущий портфель.

Нещодавно президент Гітанас Науседа заявив, що ще не отримував пропозицій щодо кандидатів на посаду єврокомісара від Литви і не висував власних пропозицій.