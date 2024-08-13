В МИД рассказали о прогрессе в цифровизации консульских услуг

Министерство иностранных дел планирует скоро протестировать в закрытом режиме консульскую информационно-коммуникационную систему, которая в будущем сократит время предоставления консульских услуг украинцам за рубежом.

Об этом на брифинге во вторник, 13 августа, рассказал представитель МИД Георгий Тихий, сообщает "Европейская правда".

По словам Тихого, МИД работает над модернизацией консульской информационно-коммуникационной системы "и уже уверенно приближается к началу ее закрытого тестирования".

"Мы ожидаем, что реализация этого проекта позволит существенно повысить доступность и качество сервисов МИД. Консульские услуги будут максимально автоматизированы, что ощутимо снизит нагрузку на консульских работников и усилит их эффективность", – пояснил он.

Реклама:

Представитель внешнеполитического ведомства утверждает, что запуск системы уже на начальном этапе позволит сократить операционное время предоставления консульских услуг на 30-80%.

"Мы также работаем вместе с Министерством цифровой трансформации над тем, чтобы интегрировать в новую систему уже привычный для многих украинцев и удобный шеринг документов из Дії", – добавил он.

Напомним, в июле перечень посольств и консульств Украины, которые предоставляют услуги с использованием Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, увеличился почти вдвое и охватил 15 стран Европы.