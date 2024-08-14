Пентагон пильно стежить за співпрацею Росії з Іраном, КНДР і Китаєм 

У Пентагоні заявили, що пильно стежать за співпрацею між Росією та Північною Кореєю, Китаєм і Іраном в галузі озброєнь.

Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу 13 серпня, пише "Європейська правда".

Він відповідав на запитання, чи має Вашингтон занепокоєння з приводу розширення співпраці між Північною Кореєю і Росією в галузі озброєнь, а також співпраці Ірану і Китаю з РФ у контексті участі цих держав у військовій виставці "Армія-2024".

"Ми уважно стежимо за цими відносинами і маємо занепокоєння, особливо в тому, що стосується Росії, яка намагається закуповувати зброю і боєприпаси у цих країн для підтримки своєї війни проти України. Отже, це те, за чим ми продовжуватимемо пильно стежити", – зауважив речник Пентагону.

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У Білому домі раніше заявили, що військова співпраця Росії з КНДР небезпечна не лише для України, а й для країн Тихоокеанського регіону.

А у Держдепі США казали про готовність спільно із союзниками вжити заходів у разі, якщо Іран передасть Росії свої балістичні ракети.

За даними Reuters, європейська розвідка вважає, що Іран може найближчим часом поставити Росії "сотні" балістичних ракет ближнього радіуса дії, використання яких уже опановують російські військові.