Пентагон пристально следит за сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем

В Пентагоне заявили, что пристально следят за сотрудничеством между Россией и Северной Кореей, Китаем и Ираном в области вооружений.

Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге 13 августа, пишет "Европейская правда".

Он отвечал на вопрос, имеет ли Вашингтон беспокойство по поводу расширения сотрудничества между Северной Кореей и Россией в области вооружений, а также сотрудничества Ирана и Китая с РФ в контексте участия этих государств в военной выставке "Армия-2024".

"Мы внимательно следим за этими отношениями и имеем беспокойство, особенно в том, что касается России, которая пытается закупать оружие и боеприпасы у этих стран для поддержки своей войны против Украины. Итак, это то, за чем мы будем продолжать пристально следить", – отметил представитель Пентагона.

Реклама:

В Белом доме ранее заявили, что военное сотрудничество России с КНДР опасно не только для Украины, но и для стран Тихоокеанского региона.

А в Госдепе США говорили о готовности совместно с союзниками принять меры в случае, если Иран действительно передаст России свои баллистические ракеты.

По данным Reuters, европейская разведка считает, что Иран может в ближайшее время поставить России "сотни" баллистических ракет ближнего радиуса действия, использование которых уже осваивают российские военные.