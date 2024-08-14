На фоне антиправительственных протестов в Словакии усилили защиту топ-чиновников

Министерство внутренних дел Словакии распорядилось усилить защиту "конституционных служащих" государства, ссылаясь на волну антиправительственных акций в последние дни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTVS.

По словам представителя словацкого МВД Матея Нойманна, государственное Управление по охране конституционных должностных лиц приняло усиленные меры безопасности в связи с увеличением количества анонсированных публичных акций.

В министерстве не уточнили, кого именно касаются эти меры и в какой форме.

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"Мы были вынуждены вновь принять эти меры в связи с усилением распространения ненавистнических высказываний в адрес некоторых конституционных чиновников, что может привести к инциденту, подобному тому, что произошел в Гандлове 15 мая", – заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток.

Он имел в виду покушение на премьер-министра Роберта Фицо, в результате которого тот больше месяца находился в больнице.

После этого словацкие власти добились принятия закона, который усилил охрану ряда должностных лиц, а также ограничил право граждан проводить протесты возле домов политиков и чиновников.

В последние дни в Словакии продолжаются многотысячные акции протеста против руководителей Министерств культуры и юстиции, которых оппозиция обвиняет в кадровых чистках.