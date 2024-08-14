На фоне антиправительственных протестов в Словакии усилили защиту топ-чиновников
Министерство внутренних дел Словакии распорядилось усилить защиту "конституционных служащих" государства, ссылаясь на волну антиправительственных акций в последние дни.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTVS.
По словам представителя словацкого МВД Матея Нойманна, государственное Управление по охране конституционных должностных лиц приняло усиленные меры безопасности в связи с увеличением количества анонсированных публичных акций.
В министерстве не уточнили, кого именно касаются эти меры и в какой форме.
"Мы были вынуждены вновь принять эти меры в связи с усилением распространения ненавистнических высказываний в адрес некоторых конституционных чиновников, что может привести к инциденту, подобному тому, что произошел в Гандлове 15 мая", – заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток.
Он имел в виду покушение на премьер-министра Роберта Фицо, в результате которого тот больше месяца находился в больнице.
После этого словацкие власти добились принятия закона, который усилил охрану ряда должностных лиц, а также ограничил право граждан проводить протесты возле домов политиков и чиновников.
В последние дни в Словакии продолжаются многотысячные акции протеста против руководителей Министерств культуры и юстиции, которых оппозиция обвиняет в кадровых чистках.