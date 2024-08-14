У США солдат продав іноземцю з Гонконгу секретні дані про Китай та HIMARS

Сержант армії Сполучених Штатів Корбейн Шульц визнав себе винним за звинуваченням у продажу секретної інформації, пов'язаної з військовими можливостями США, зокрема ракетних систем та військової тактики Китаю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.

В обвинувальному висновку стверджується, що 24-річний Шульц, який працював аналітиком в американській розвідці, з червня 2022 року контактував з іноземцем із Гонконгу, якого називають "Змовником А".

Сержант продавав іноземцю секретні дані, зокрема про ракетну систему HIMARS, гіперзвукову зброю, протидію дронам, американські військові супутники, майбутні розробки збройних сил США, а також аналітику про воєнні дії у Китаї та інших іноземних державах.

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Співпраця між Шульцом та "Змовником А" почалась із документа, де аналізуються уроки, які США можуть винести з війни Росії проти України для допомоги Тайваню в разі нападу. За нього американський військовий отримав 200 доларів.

Загалом Шульц, за даними прокуратури, отримав щонайменше 14 виплат на загальну суму 42 тисячі доларів.

Сержанту, якого затримали в березні 2024 року, оголосили шість пунктів звинувачень, зокрема змову з метою отримання і розголошення військової оборонної інформації та підкуп державного службовця.

Він визнав себе винним у всіх висунутих проти нього звинуваченнях і буде засуджений 23 січня 2025 року.

Нагадаємо, минулого місяця спеціалістку із зовнішньої політики, яка колись працювала в Центральному розвідувальному управлінні та Раді національної безпеки Білого дому, звинуватили в роботі незареєстрованим агентом уряду Південної Кореї в обмін на предмети розкоші та інші подарунки.