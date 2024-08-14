В США солдат продал иностранцу из Гонконга секретные данные о Китае и HIMARS

Сержант армии Соединенных Штатов Корбейн Шульц признал себя виновным по обвинению в продаже секретной информации, связанной с военными возможностями США, в частности ракетных систем и военной тактики Китая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

В обвинительном заключении утверждается, что 24-летний Шульц, который работал аналитиком в американской разведке, с июня 2022 года контактировал с иностранцем из Гонконга, которого называют "Заговорщиком А".

Сержант продавал иностранцу секретные данные, в частности о ракетной системе HIMARS, гиперзвуковом оружии, противодействии дронам, американских военных спутниках, будущих разработках вооруженных сил США, а также аналитику о военных действиях в Китае и других иностранных государствах.

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Сотрудничество между Шульцем и "Заговорщиком А" началось с документа, где анализируются уроки, которые США могут извлечь из войны России против Украины для помощи Тайваню в случае нападения. За него американский военный получил 200 долларов.

Всего Шульц, по данным прокуратуры, получил не менее 14 выплат на общую сумму 42 тысячи долларов.

Сержанту, которого задержали в марте 2024 года, объявили шесть пунктов обвинений, в том числе заговор с целью получения и разглашения военной оборонной информации и подкуп государственного служащего.

Он признал себя виновным во всех выдвинутых против него обвинениях и будет осужден 23 января 2025 года.

Напомним, в прошлом месяце специалистку по внешней политике, которая когда-то работала в Центральном разведывательном управлении и Совете национальной безопасности Белого дома, обвинили в работе незарегистрированным агентом правительства Южной Кореи в обмен на предметы роскоши и другие подарки.