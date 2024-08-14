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Експрем’єрка Британії назвала пранк із салатом "придушенням свободи слова"

Новини — Середа, 14 серпня 2024, 18:10 — Олег Павлюк

Колишня прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс уперше прокоментувала інцидент напередодні, коли під час її виступу показали плакат із салатом, обігруючи її недовготривале перебування при владі.

Свою реакцію Трасс опублікувала у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Експрем’єрка Британії заявила, що інцидент "не був смішним", а захід зупинили "з міркувань безпеки" через втручання "радикальних лівих активістів".

"Це робиться для того, щоб залякати людей і придушити свободу слова. Я не буду цього терпіти. Чи побачили б ми таку ж реакцію, якби активісти були ультраправими?" – додала вона.

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Напередодні під час заходу з просування книги Трасс у Саффолку з-за куліс сцени почав з’являтися банер із зображенням салату й написом "Я зруйнувала економіку". Побачивши банер, Трасс сказала "Це не смішно" та пішла зі сцени.

Нагадаємо, під час короткого перебування Ліз Трасс на посту прем’єр-міністра у Британії жартували про те, хто протримається довше: вона на посаді прем’єра чи салат "Айсберг", термін придатності якого – 10 днів.

У липні цього року Трасс зазнала приголомшливої поразки на виборах і не пройшла до британського парламенту.

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