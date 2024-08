Експрем’єрка Британії назвала пранк із салатом "придушенням свободи слова"

Колишня прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс уперше прокоментувала інцидент напередодні, коли під час її виступу показали плакат із салатом, обігруючи її недовготривале перебування при владі.

Свою реакцію Трасс опублікувала у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Експрем’єрка Британії заявила, що інцидент "не був смішним", а захід зупинили "з міркувань безпеки" через втручання "радикальних лівих активістів".

"Це робиться для того, щоб залякати людей і придушити свободу слова. Я не буду цього терпіти. Чи побачили б ми таку ж реакцію, якби активісти були ультраправими?" – додала вона.

What happened last night was not funny. Far-left activists disrupted the event, which then had to be stopped for security reasons.



This is done to intimidate people and suppress free speech. I won't stand for it.



Would we see the same reaction if the activists were far-right?