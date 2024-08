Экс-премьер Британии назвала пранк с салатом "подавлением свободы слова"

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс впервые прокомментировала инцидент накануне, когда во время ее выступления показали плакат с салатом, обыгрывая ее недолгое пребывание у власти.

Свою реакцию Трасс опубликовала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Экс-премьер Британии заявила, что инцидент "не был смешным", а мероприятие остановили "из соображений безопасности" из-за вмешательства "радикальных левых активистов".

"Это делается для того, чтобы запугать людей и подавить свободу слова. Я не буду этого терпеть. Увидели бы мы такую же реакцию, если бы активисты были ультраправыми?" – добавила она.

What happened last night was not funny. Far-left activists disrupted the event, which then had to be stopped for security reasons.



This is done to intimidate people and suppress free speech. I won't stand for it.



Would we see the same reaction if the activists were far-right?