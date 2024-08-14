Экс-премьер Британии назвала пранк с салатом "подавлением свободы слова"
Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс впервые прокомментировала инцидент накануне, когда во время ее выступления показали плакат с салатом, обыгрывая ее недолгое пребывание у власти.
Свою реакцию Трасс опубликовала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".
Экс-премьер Британии заявила, что инцидент "не был смешным", а мероприятие остановили "из соображений безопасности" из-за вмешательства "радикальных левых активистов".
"Это делается для того, чтобы запугать людей и подавить свободу слова. Я не буду этого терпеть. Увидели бы мы такую же реакцию, если бы активисты были ультраправыми?" – добавила она.
What happened last night was not funny. Far-left activists disrupted the event, which then had to be stopped for security reasons.– Liz Truss (@trussliz) August 14, 2024
This is done to intimidate people and suppress free speech. I won't stand for it.
Would we see the same reaction if the activists were far-right?
Накануне во время мероприятия по продвижению книги Трасс в Саффолке из-за кулис сцены начал появляться баннер с салатом и надписью "Я разрушила экономику". Увидев баннер, Трасс сказала "Это не смешно" и ушла со сцены.
Напомним, во время короткого пребывания Лиз Трасс на посту премьер-министра в Британии шутили о том, кто продержится дольше: она на посту премьера или салат "Айсберг", срок годности которого – 10 дней.
В июле этого года Трасс потерпела ошеломляющее поражение на выборах и не прошла в британский парламент.