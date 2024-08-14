Міноборони Чехії: Снарядна ініціатива для України не є марнотратством

Чеське Міністерство оборони відреагувало на заяву сенатора Лукаша Вагенкнехта, який стверджує, що в межах ініціативи із забезпечення України артилерійськими снарядами держава витрачає додаткові кошти.

Таку заяву відомство опублікувало на своєму сайті в середу, 14 серпня, повідомляє "Європейська правда".

На засіданні комітету Сенату Чехії з нагляду за державними коштами Вагенкнехт заявив, що ціна на боєприпаси в межах снарядної ініціативи нібито була завищена на 1,4 мільярда чеських крон, через що закупили приблизно на 20 тисяч одиниць менше.

Сенатор також стверджував, що має дані, підтверджені профільним комітетом українського парламенту, який звірив їх із Міністерством оборони України.

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"Те, що поставки на сьогоднішній день були завищені приблизно на 1,4 мільярда, є абсолютно неправдивою інформацією", – стверджує Міноборони Чехії.

Там додали, що Вагенкнехт своїми діями завдає Україні "фундаментальної шкоди та в результаті ставить під загрозу поставки боєприпасів", і запевнили в готовності пояснити ситуацію на закритій зустрічі.

"Ми не можемо публічно говорити про деталі й тим самим фіксувати це для російських спецслужб", – зазначило відомство.

Нагадаємо, в межах ініціативи, вперше оголошеної на початку року президентом Петром Павелом, Чехія шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах Європейського Союзу та за його межами.

Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. А до кінця року їхня загальна кількість має сягнути пів мільйона.

Більше про ініціативу читайте в статті "Європейської правди".