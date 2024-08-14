Минобороны Чехии: Снарядная инициатива для Украины не является расточительством

Чешское Министерство обороны отреагировало на заявление сенатора Лукаша Вагенкнехта, который утверждает, что в рамках инициативы по обеспечению Украины артиллерийскими снарядами государство тратит дополнительные средства.

Такое заявление ведомство опубликовало на своем сайте в среду, 14 августа, сообщает "Европейская правда".

На заседании комитета Сената Чехии по надзору за государственными средствами Вагенкнехт заявил, что цена на боеприпасы в рамках снарядной инициативы якобы была завышена на 1,4 миллиарда чешских крон, из-за чего закупили примерно на 20 тысяч единиц меньше.

Сенатор также утверждал, что имеет данные, подтвержденные профильным комитетом украинского парламента, который сверил их с Министерством обороны Украины.

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"То, что поставки на сегодняшний день были завышены примерно на 1,4 миллиарда, является абсолютно ложной информацией", – утверждает Минобороны Чехии.

Там добавили, что Вагенкнехт своими действиями наносит Украине "фундаментальный ущерб и в результате ставит под угрозу поставки боеприпасов", и заверили в готовности объяснить ситуацию на закрытой встрече.

"Мы не можем публично говорить о деталях и тем самым фиксировать это для российских спецслужб", – отметило ведомство.

Напомним, в рамках инициативы, впервые объявленной в начале года президентом Петром Павелом, Чехия ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах Европейского Союза и за его пределами.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц. А до конца года их общее количество должно достичь полмиллиона.

Больше об инициативе читайте в статье "Европейской правды".