У Молдові залишили під вартою підозрюваного у держзраді співробітника парламенту

У Молдові Апеляційна палата відхилила клопотання про скасування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для керівника юридичного департаменту парламенту Іона Крянге.

Про це повідомив телеканал Moldova 1, пише "Європейська правда".

Згідно з рішенням, підозрюваний у державній зраді Крянге залишиться під вартою протягом 30 діб.

Підсудний не зміг з'явитися в зал засідань і спостерігав за слуханнями в режимі онлайн.

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Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що у будівлі парламенту проводять обшук за участі Служби інформації та безпеки та Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю.

Згодом стало відомо про затримання двох осіб – керівника юридичного департаменту Іона Крянге і співробітника Прикордонної поліції. Їх підозрюють у шпигунстві на користь Росії. За версією слідства, вони зустрічалися з представником посольства РФ і передавали йому інформацію за винагороду.

2 серпня суд сектору Чекани у Кишиневі за запитом прокуратури ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді арешту для Крянге.

Раніше в епіцентрі скандалу опинився колишній керівник Генерального штабу Молдови Ігор Горган, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.