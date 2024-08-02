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У Молдові заарештували на 30 діб співробітника парламенту, якому інкримінують держзраду

Новини — П'ятниця, 2 серпня 2024, 14:37 — Марія Ємець

У Молдові на 30 діб заарештували співробітника парламенту, затриманого після обшуків, який фігурує у справі щодо держзради.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

2 серпня суд сектору Чекани у Кишиневі за запитом прокуратури ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді арешту для Іона Крянге, співробітника парламенту, якого затримали після обшуків 31 липня. 

Рішення оголосили за відсутності Крянге, який поскаржився на погане самопочуття. 

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Прокуратура подала аналогічне клопотання щодо другого підозрюваного, співробітника Прикордонної поліції. 

Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що у будівлі парламенту проводять обшук за участі Служби інформації та безпеки та Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю. 

Згодом стало відомо про затримання двох осіб керівника юридичного департаменту Іона Крянге і співробітника Прикордонної поліції. Їх підозрюють у шпигунстві на користь Росії. За версією слідства, вони зустрічалися з представником посольства РФ і передавали йому інформацію за винагороду.

Раніше в епіцентрі скандалу опинився колишній керівник Генерального штабу Молдови Ігор Горган, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

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Молдова
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