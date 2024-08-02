У Молдові заарештували на 30 діб співробітника парламенту, якому інкримінують держзраду
У Молдові на 30 діб заарештували співробітника парламенту, затриманого після обшуків, який фігурує у справі щодо держзради.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
2 серпня суд сектору Чекани у Кишиневі за запитом прокуратури ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді арешту для Іона Крянге, співробітника парламенту, якого затримали після обшуків 31 липня.
Рішення оголосили за відсутності Крянге, який поскаржився на погане самопочуття.
Прокуратура подала аналогічне клопотання щодо другого підозрюваного, співробітника Прикордонної поліції.
Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що у будівлі парламенту проводять обшук за участі Служби інформації та безпеки та Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю.
Згодом стало відомо про затримання двох осіб – керівника юридичного департаменту Іона Крянге і співробітника Прикордонної поліції. Їх підозрюють у шпигунстві на користь Росії. За версією слідства, вони зустрічалися з представником посольства РФ і передавали йому інформацію за винагороду.
Раніше в епіцентрі скандалу опинився колишній керівник Генерального штабу Молдови Ігор Горган, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.