В Молдове оставили под стражей подозреваемого в госизмене сотрудника парламента

В Молдове Апелляционная палата отклонила ходатайство об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей для руководителя юридического департамента парламента Иона Крянгэ.

Об этом сообщил телеканал Moldova 1, пишет "Европейская правда".

Согласно решению, подозреваемый в государственной измене Крянгэ останется под стражей в течение 30 суток.

Подсудимый не смог явиться в зал заседаний и наблюдал за слушаниями в режиме онлайн.

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Напомним, 31 июля стало известно, что в здании парламента проводят обыск с участием Службы информации и безопасности и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.

Впоследствии стало известно о задержании двух человек – главы юридического департамента Иона Крянгэ и сотрудника Пограничной полиции. Их подозревают в шпионаже в пользу России. По версии следствия, они встречались с представителем посольства РФ и передавали ему информацию за вознаграждение.

2 августа суд сектора Чеканы в Кишиневе по запросу прокуратуры принял решение о мере пресечения в виде ареста для Иона Крянгэ.

Ранее в эпицентре скандала оказался бывший руководитель Генерального штаба Молдовы Игорь Горган, которого подозревают в шпионаже в пользу России.