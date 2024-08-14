Авиакатастрофа истребителей во Франции: одного из пилотов нашли живым

После авиакатастрофы двух истребителей во французском департаменте Мерт и Мозель одного из пилотов нашли живым.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в X (Twitter) написал министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Он рассказал, что в авиакатастрофу попали два истребителя Rafale.

"Один из пилотов был найден живым и невредимым. Поиски другого еще продолжаются", – отметил министр.

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Он поблагодарил вооруженные силы и жандармов, которые участвуют в поисках и обеспечении безопасности в районе авиакатастрофы.

Авиакатастрофа с двумя истребителями произошла в полдень в среду, 14 августа. О ее причинах пока ничего не сообщается.

В июле в Армении разбился военный самолет, в результате чего погибли два члена экипажа.

Кроме того, в польской Гдыне днем 12 июля разбился учебно-боевой самолет М-346, пилот погиб на месте.