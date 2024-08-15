Топгенерал: Шведський прапор буде не єдиним синьо-жовтим перед штаб-квартирою НАТО

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив про налаштованість Альянсу на довгострокову підтримку України.

Про це він сказав в інтерв’ю польській агенції PAP, передає "Європейська правда".

Бауер нагадав, що вся підтримка, яку Альянс надає Києву, слугує мостом для України на її незворотному шляху до членства в НАТО.

Він згадав про свій візит до Києва у березні і розмови з політичними і військовими лідерами.

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"Я був дуже вражений їхнім стратегічним баченням і наполегливістю. Росіяни не мають уявлення, за що вони воюють, тоді як українці знають.

Ця війна не є фізичною загрозою з боку України чи НАТО. Це війна за найпотужнішу зброю на землі: демократію. Це те, чого найбільше боїться президент Путін", – сказав генерал.

Він наголосив, що Кремль не досягнув жодної зі стратегічних цілей, які ставив перед собою до 24 лютого 2022 року.

"Тому росіяни продовжуватимуть воювати. А Україна має продовжувати захищатися. Ми будемо підтримувати Україну на кожному кроці.

І ми не зупинимося на досягнутому; ми налаштовані на це в довгостроковій перспективі. Шведський прапор буде не єдиним синьо-жовтим прапором перед штаб-квартирою НАТО", – заявив Бауер.

Нагадаємо, у рішенні Вашингтонського саміту НАТО йдеться про те, що повноцінне членство України стало незворотним.

Водночас президент України Володимир Зеленський визнав, що Україну не запросять до вступу в НАТО до завершення війни.