Топгенерал: Шведский флаг будет не единственным сине-желтым перед штаб-квартирой НАТО

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о настрое Альянса на долгосрочную поддержку Украины.

Об этом он сказал в интервью польскому агентству PAP, передает "Европейская правда".

Бауэр напомнил, что вся поддержка, которую Альянс оказывает Киеву, служит мостом для Украины на ее необратимом пути к членству в НАТО.

Он вспомнил о своем визите в Киев в марте и разговорах с политическими и военными лидерами.

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"Я был очень впечатлен их стратегическим видением и настойчивостью. Россияне не имеют представления, за что они воюют, тогда как украинцы знают.

Эта война не является физической угрозой со стороны Украины или НАТО. Это война за самое мощное оружие на земле: демократию. Это то, чего больше всего боится президент Путин", – сказал генерал.

Он подчеркнул, что Кремль не достиг ни одной из стратегических целей, которые ставил перед собой до 24 февраля 2022 года.

"Поэтому россияне будут продолжать воевать. А Украина должна продолжать защищаться. Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу.

И мы не остановимся на достигнутом; мы настроены на это в долгосрочной перспективе. Шведский флаг будет не единственным сине-желтым флагом перед штаб-квартирой НАТО", – заявил Бауэр.

Напомним, в решении Вашингтонского саммита НАТО говорится о том, что полноценное членство Украины стало необратимым.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украину не пригласят к вступлению в НАТО до завершения войны.