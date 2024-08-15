В правительстве Германии – против планов МВД расширить полномочия спецслужб

Министр юстиции Германии Марко Бушманн выступил против предложенной главой Министерства внутренних дел Нэнси Фезер инициативы разрешить криминальной полиции проводить тайные обыски домов в определенных случаях.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Бушманн сказал в комментарии Bild.

Глава немецкого Минюста заявил, что правоохранителям не будут предоставлять полномочия "тайно проникать в дома людей".

"Как конституционный министр, я отвергаю такие идеи. Если кто-то всерьез захочет это предложить, то такое предложение не пройдет ни через правительство, ни в парламенте не будет большинства, которое бы его поддержало", – добавил он.

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Министр внутренних дел Германии накануне предложила, чтобы Федеральное ведомство уголовной полиции в будущем получило право тайно входить в жилье и проводить обыски.

Усиление мер обосновали угрозами, которые несет исламский терроризм, отметив, что тайный обыск будет происходить только с разрешения суда и в крайнем случае.

Фезер также предлагала ужесточить законы, регулирующие ношение холодного оружия, в ответ на увеличение количества нападений с использованием ножей.