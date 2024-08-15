Авіакомпанія EasyJet скасувала сотні рейсів через страйк бортпровідників у Португалії

Авіакомпанія EasyJet скасувала 232 рейси до та з Португалії через триденний страйк бортпровідників у цій країні, що розпочався у четвер, 15 серпня.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Бортпровідники бюджетної авіакомпанії наприкінці минулого місяця оголосили про страйк з 15 по 17 серпня.

Серед причин вказали відсутність стабільності в роботі, недостатню укомплектованість штату і вимушена понаднормова робота в комерційних цілях, заявила профспілка льотного складу цивільної авіації SNPVAC.

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EasyJet запланувала 1 138 рейсів на ці дати, але була змушена скасувати близько п'ятої частини з них через страйк.

"Ми шкодуємо, що через непотрібний страйк, запланований профспілкою SNPVAC, і для того, щоб мінімізувати вплив перебоїв у день подорожі для наших клієнтів, ми були змушені скасувати деякі рейси, заплановані на період колективної акції", – заявили в компанії.

Португальський уряд прийняв рішення про необхідність надання мінімальних послуг під час страйку, які повинні включати рейси на острів Мадейра, до Женеви, Люксембургу та Лондона.

На початку серпня повідомляли, що британська медична асоціація (BMA), яка охоплює лікарів загальної практики по всій Англії, переважною більшістю голосів підтримала проведення страйку, вимагаючи покращення умов праці.

Лікарі в Британії й раніше страйкували, вимагаючи поліпшення умов праці.