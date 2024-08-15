Авиакомпания EasyJet отменила сотни рейсов из-за забастовки бортпроводников в Португалии

Авиакомпания EasyJet отменила 232 рейса в и из Португалии из-за трехдневной забастовки бортпроводников в этой стране, которая началась в четверг, 15 августа.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Бортпроводники бюджетной авиакомпании в конце прошлого месяца объявили о забастовке с 15 по 17 августа.

Среди причин указали отсутствие стабильности в работе, недостаточную укомплектованность штата и вынужденную сверхурочную работу в коммерческих целях, заявил профсоюз летного состава гражданской авиации SNPVAC.

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EasyJet запланировала 1 138 рейсов на эти даты, но была вынуждена отменить около пятой части из них из-за забастовки.

"Мы сожалеем, что из-за ненужной забастовки, запланированной профсоюзом SNPVAC, и для того чтобы минимизировать влияние перебоев в день путешествия для наших клиентов, мы были вынуждены отменить некоторые рейсы, запланированные на период коллективной акции", – заявили в компании.

Португальское правительство приняло решение о необходимости предоставления минимальных услуг во время забастовки, которые должны включать рейсы на остров Мадейра, в Женеву, Люксембург и Лондон.

В начале августа сообщалось, что британская медицинская ассоциация (BMA), которая охватывает врачей общей практики по всей Англии, подавляющим большинством голосов поддержала проведение забастовки, требуя улучшения условий труда.

Врачи в Британии и раньше бастовали, требуя улучшения условий труда.