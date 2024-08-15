У ЄС нагадали Сербії, що кандидатам на вступ негоже зближуватись із РФ

У Європейському Союзі, коментуючи останній візит віцепрем’єр-міністра Сербії Александара Вуліна до Москви, нагадали про необхідність країн-кандидатів на вступ дотримуватись зовнішньої політики ЄС.

Про це неназваний представник ЄС сказав у коментарі балканській службі "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

У ЄС нагадали Сербії, що підтримка зв’язків з Росією під час повномасштабної агресії проти України несумісна з цінностями Союзу та процесом вступу до нього.

"Європейський Союз був гранично ясний з нашими партнерами: відносини з Росією не можуть бути нормальними після неспровокованої і невиправданої агресивної війни Росії проти України", – йдеться в коментарі.

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У Брюсселі також заявили, що Євросоюз "хоче розраховувати на всі країни-кандидати як на надійних європейських партнерів для спільних принципів, цінностей, безпеки і процвітання".

Реакція Брюсселя настала після того, як сербський віцепрем'єр Вулін зустрівся в Москві з представниками Кремля і "подякував російським структурам безпеки за попередження про підготовку масових заворушень і спроби державного перевороту" в Сербії.

Нагадаємо, йдеться про масові протести проти планів відкрити в Сербії першу у Європі шахту для видобутку літію, що тривають із минулого місяця. У Белграді з минулого тижня заявляють про нібито ознаки "держперевороту" і дякують Росії за попередження.

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