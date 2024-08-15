В ЕС напомнили Сербии, что кандидатам на вступление негоже сближаться с РФ

В Европейском Союзе, комментируя последний визит вице-премьера Сербии Александара Вулина в Москву, напомнили о необходимости для стран-кандидатов на вступление придерживаться внешней политики ЕС.

Об этом неназванный представитель ЕС сказал в комментарии балканской службе "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

В ЕС напомнили Сербии, что поддержка связей с Россией во время полномасштабной агрессии против Украины несовместима с ценностями Союза и процессом вступления в него.

"Европейский Союз был предельно ясен с нашими партнерами: отношения с Россией не могут быть нормальными после неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны России против Украины", – говорится в комментарии.

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В Брюсселе также заявили, что Евросоюз "хочет рассчитывать на все страны-кандидаты как на надежных европейских партнеров для общих принципов, ценностей, безопасности и процветания".

Реакция Брюсселя последовала после того, как сербский вице-премьер Вулин встретился в Москве с представителями Кремля и "поблагодарил российские структуры безопасности за предупреждение о подготовке массовых беспорядков и попытке государственного переворота" в Сербии.

Напомним, речь идет о массовых протестах против планов открыть в Сербии первую в Европе шахту по добыче лития, которые продолжаются с прошлого месяца. В Белграде с прошлой недели заявляют о якобы признаках "госпереворота" и благодарят Россию за предупреждение.

Подробнее о последних событиях в Сербии читайте в статье Сербия восстала против соглашения с ЕС: что стоит за масштабными экологическими протестами в Белграде.