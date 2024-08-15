Президент Болгарии подписал закон о запрете "гей-пропаганды" в школах

Болгарский президент Румен Радев подписал изменения в закон "О дошкольном и школьном образовании", которые предусматривают запрет "пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации" в школах.

Об этом в четверг, 15 августа, сообщила пресс-служба президента Болгарии, пишет "Европейская правда".

В пресс-службе Радева на вопрос о его оценке закона коротко ответили, что тот выразил свое отношение, "подписав указ о его промульгации".

Это произошло несмотря на призывы комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаэрти отклонить закон.

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Напомним, парламент Болгарии 7 августа одобрил законопроект по инициативе пророссийской партии "Возрождение", его поддержали некоторые проевропейские партии.

Принятые нормы запрещают "продвижение, популяризацию и поддержку идей и взглядов, связанных с нетрадиционной сексуальной ориентацией или сексуальной идентификацией, отличной от биологической", в школах.

Отдельным голосованием в среду законодатели также одобрили закон, определяющий "нетрадиционную сексуальную ориентацию" как такую, которая "отличается от общепринятых и устоявшихся в болгарской правовой традиции представлений об эмоциональном, романтическом, сексуальном или чувственном влечении между лицами противоположного пола".

Европейская комиссия на фоне принятия в Болгарии законопроекта о запрете "гей-пропаганды" в школах напомнила, что ЕС выступает за противодействие дискриминации.

В ЕС похожую борьбу с "ЛГБТ-пропагандой" объявил также глава венгерского правительства Виктор Орбан, из-за чего у него возник острый конфликт с Брюсселем.