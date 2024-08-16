Трамп сказал, что имеет право на личные нападки на Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп оправдывает личные нападки на свою соперницу Камалу Харрис.

Об этом он сказал в на пресс-конференции в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Бывший президент резко отреагировал на совет известных республиканцев, в том числе своей бывшей соперницы на праймериз Никки Хейли, о том, что ему следует перейти от личных нападок на Харрис к вопросам, которые беспокоят многих избирателей.

"Что касается личных нападок, я очень зол на нее из-за того, что она сделала со страной. Я очень зол на нее за то, что она использовала систему правосудия против меня и других людей – очень зол на нее. Я думаю, что имею право на личные нападки.

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Я не очень ее уважаю. Я не очень уважаю ее интеллект, и я думаю, что она будет ужасным президентом", – сказал Дональд Трамп.

Последние недели Трамп ищет стратегию противодействия Камале Харрис. Он пытался ее унизить, но это не давало электорального эффекта и скорее вредило рейтингам экс-президента.

В гонке Трамп выдвинул немало претензий к своей сопернице. По его словам, она якобы подделывала изображение своего предвыборного мероприятия с помощью искусственного интеллекта, ее этническая принадлежность сомнительна, а место Джо Байдена она заняла только в результате "переворота".

Также Трамп неожиданно рассыпался в комплиментах Харрис, назвав ее "красивой женщиной" и сравнив со своей женой Меланией.

О том, как меняется кампания Трампа и какие ошибки он совершает, читайте в статье Цена ошибок Трампа. Как и почему бывший президент теряет лидерство на выборах в США.