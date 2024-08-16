Более 20 человек попали в больницы после ДТП с автобусом в Польше
Новости — Пятница, 16 августа 2024, 11:36 —
23 человека получили ранения и были доставлены в больницы в результате аварии в польском Карпаче в Нижней Силезии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.
Инцидент произошел в четверг поздно вечером на улице Великопольской в городе Карпач.
Пассажирский автомобиль Skoda выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автобусом. После аварии автобус завис на обочине дороги.
23 человека получили ранения и были доставлены в больницы – 19 человек из автобуса и четверо из легкового автомобиля.
Правоохранители сообщили, что водители обоих транспортных средств были трезвыми.
Наиболее серьезно в аварии пострадали женщина и две ее дочери. 13-летнюю девочку вертолетом доставили во Вроцлав, а ее мать – в Валбжих. Врачи борются за жизнь девочки.
Все пассажиры автобуса, которые пострадали в аварии, госпитализированы в больницу в Еленя-Гуре, у них легкие травмы.
Напомним, 15 августа на юго-западе Польши автобус с более 60 людьми на борту столкнулся микроавтобусом дорожной службы, пострадали восемь человек.
На прошлой неделе в столице Турции Анкаре пассажирский автобус врезался в опору моста, в результате чего, по предварительным данным, девять человек погибли и еще 26 получили ранения.