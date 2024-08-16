В Молдове приостановили деятельность пророссийской партии беглого олигарха Шора

Суд города Бельцы в пятницу, 16 августа, постановил ограничить на три месяца деятельность пророссийской партии "Шанс", связанной с осужденным в Молдове беглым олигархом Иланом Шором.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает молдовская служба "Радио Свобода".

Решение суд вынес через три месяца после того, как Министерство юстиции Молдовы подало иск против партии "Шанс" с требованием ограничить ее деятельность на шесть месяцев из-за нарушений в финансовых документах, выявленных Центральной избирательной комиссией.

Нарушения обнаружили в финансировании "Шансом" избирательной кампании на местных выборах в ноябре 2023 года. В частности речь шла о 71 доноре со слишком низкими доходами, которые не соответствовали сделанным ими пожертвованиям.

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Суд Бельцев частично удовлетворил требование министра и ограничил деятельность партии только на три месяца – до середины ноября. Это означает, что деятельность "Шанса" будет ограничена во время президентских выборов в Молдове 20 октября.

Ограничения предусматривают, что пророссийской партии запрещено пользоваться банковскими счетами и организовывать публичные мероприятия.

"Шанс" также должен оплатить судебные издержки в размере 250 леев.

Как отмечает "Радио Свобода", пророссийский "Шанс" стал первой партией, к которой применили приостановление деятельности, хотя этот механизм предусмотрен законодательством Молдовы уже 17 лет.

"Шанс" возник после того, как Конституционный суд Молдовы признал неконституционным другой политический проект Шора – одноименную политическую партию – и запретил ее деятельность из-за связей с Россией.

Между тем в апреле партии, связанные с беглым молдовским олигархом Иланом Шором, создали предвыборный блок "Победа" во время мероприятия, состоявшегося в одном из отелей Москвы.