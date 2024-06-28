Суд Молдови підтвердив законність зняття з виборів проросійського проєкту Шора

Вища судова палата Молдови відхилила касацію пов’язаної з Іланом Шором проросійської партії "Шанс", яка опротестувала рішення влади щодо зняття з місцевих виборів у жовтні 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ziarul de Gardă.

У рішенні молдовського касаційного суду від 28 червня зазначено, що рішення про зняття "Шансу" з місцевих виборів було "законним, обґрунтованим і пропорційним, а його затвердження було пов'язане з положеннями закону і принципами міжнародного права".

Вища судова палата Молдови посилається на звіт молдовської спецслужби – Служби інформації та безпеки, який розкрив операцію з втручання у вибори, зокрема й за рахунок тіньового фінансування партії "Шанс", на загальну суму понад 90 мільйонів леїв.

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Касація, таким чином, залишила чинним рішення Апеляційної палати Кишинева від 1 лютого, яка підтвердила законність зняття партії "Шанс" із виборів.

Нагадаємо, що за два дні до місцевих виборів, 3 листопада 2023-го, комісія з надзвичайних ситуацій Молдови виключила з передвиборчих перегонів усіх кандидатів від політичної партії "Шанс" – проросійського проєкту, пов'язаного з олігархом-утікачем Іланом Шором.

Таке рішення ухвалили на підставі звіту голови Служби інформації та безпеки Молдови Александра Мустяце, згідно з яким Росія активізувала гібридну війну проти країни, кинувши на це мільярд леїв і підключивши кримінальне угруповання Шора.

Ілан Шор у Молдові засуджений до 15 років ув'язнення у справі про виведення 10% ВВП із банківської системи Молдови (справа про "крадіжку мільярда").

Деталі читайте у статті: Беззаконням по Росії: як уряд Молдови зняв з виборів агентів РФ та що з цього вийшло.