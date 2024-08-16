Боррель предлагает новые санкции ЕС против израильских поселенцев

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что предложит принять новые санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан после инцидента в селе Джит.

Об этом Боррель написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Накануне, 15 августа, в палестинском селе Джит несколько десятков ультраправых евреев подожгли несколько домов и автомобилей, принадлежащих палестинским семьям. Местные утверждают, что один палестинец был убит.

Боррель осудил инцидент в Джите, осудив "фактическую безнаказанность" израильтян-поселенцев, которые "разжигают насилие на оккупированном Западном берегу, ставя под угрозу любой шанс на мир".

Реклама:

"Правительство Израиля должно немедленно прекратить все эти неприемлемые действия. Я подтверждаю свое намерение представить Евросоюзу предложение о санкциях против тех, кто поощряет насилие со стороны поселенцев, включая нескольких министров в израильском правительстве", – добавил он.

Хотя топ-дипломат ЕС не уточнил, о каких министрах идет речь, ранее он предлагал наложить санкции на министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.

Любые санкции против Израиля потребуют одобрения 27 государств – членов Евросоюза, а среди них нет единства в отношении к этому государству. Среди прочего, одним из ведущих союзников Израиля в ЕС является Венгрия.

В последние месяцы на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа некоторые члены ЕС активно призывали пересмотреть торговые условия с Израилем или ввести другие санкции.