В Британії судять двох підлітків за звинуваченням у правому тероризмі

У Великій Британії у п'ятницю двоє підлітків постали перед лондонським судом після розслідування підозр у крайньому правому тероризмі, в тому числі у спробі придбати вогнепальну зброю і вибухівку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

18-річному Рексу Кларку і 19-річній Софії Виноградовій були пред'явлені звинувачення в підготовці терористичних актів після розслідування, яке не було пов'язане з заворушеннями і расистськими нападами, що відбулися по всій Британії минулого місяця.

Згідно з обвинуваченням, Кларк звинувачується у "придбанні та виготовленні компонентів (саморобних вибухових пристроїв), виготовленні та випробуванні бензинових бомб і спробі придбання вогнепальної зброї".

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Виноградову звинувачують у "спробі придбання вогнепальної зброї та випробуванні бензинових бомб". Її також звинуватили за двома пунктами у зборі інформації, яка може бути корисною для особи, що готує терористичний акт.

Поліція заявила, що не може надати жодних подробиць розслідування, оскільки звинувачення вже висунуті.

Нагадаємо, в австрійському Відні були скасовані три концерти Тейлор Свіфт після того, як уряд повідомив про запланований теракт.

На цьому тлі канцлер Австрії Карл Негаммер анонсував додаткові кроки для посилення боротьби з терористичними загрозами в країні.