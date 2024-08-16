В Британии судят двух подростков по обвинению в правом терроризме

В Великобритании в пятницу двое подростков предстали перед лондонским судом после расследования подозрений в крайне правом терроризме, в том числе в попытке приобрести огнестрельное оружие и взрывчатку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

18-летнему Рексу Кларку и 19-летней Софии Виноградовой были предъявлены обвинения в подготовке террористических актов после расследования, которое не было связано с беспорядками и расистскими нападениями, произошедшими по всей Британии в прошлом месяце.

Согласно обвинению, Кларк обвиняется в "приобретении и изготовлении компонентов (самодельных взрывных устройств), изготовлении и испытании бензиновых бомб и попытке приобретения огнестрельного оружия".

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Виноградову обвиняют в "попытке приобретения огнестрельного оружия и испытании бензиновых бомб". Ее также обвинили по двум пунктам в сборе информации, которая может быть полезной для лица, готовящего террористический акт.

Полиция заявила, что не может предоставить никаких подробностей расследования, поскольку обвинения уже выдвинуты.

Напомним, в австрийской Вене были отменены три концерта Тейлор Свифт после того, как правительство сообщило о запланированном теракте.

На этом фоне канцлер Австрии Карл Нехаммер анонсировал дополнительные шаги для усиления борьбы с террористическими угрозами в стране.