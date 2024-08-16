У німецьких ультраправих – проблеми з кандидатами в депутати в одній із земель

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") постала перед проблемою в землі Північний Рейн-Вестфалія: одне з районних об’єднань, імовірно, завищило число учасників, що може вплинути й на федеральні вибори 2025 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", довідався Spiegel.

Федеральне керівництво "АдН" виявило, що лише п'ятеро з 19 нових членів осередку партії в місті Дюрен, що в Північному Рейні-Вестфалії, насправді проживали за вказаними адресами реєстрації.

"АдН" побоюється, що хтось може оскаржити результати лютневої партійної конференції в Північному Рейні-Вестфалії, на якій обрали земельний виконавчий комітет – частково через те, що в деяких випадках переможців обрали з мінімальним відривом.

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Тоді земельний осередок буде змушений організувати нову партійну конференцію, а це зменшує шанси на те, що "АдН" вдасться виконати всі формальності й висунути кандидатів до Бундестагу в цій землі.

Відповідальність за ситуацію взяв на себе голова осередку "Альтернативи для Німеччини" в Дюрені Клаус Ессер. На додачу його звинувачують у фальсифікації своєї автобіографії та дипломів.

Після того, як прокуратура в Північному Рейні-Вестфалії розпочала попереднє розслідування, Ессер подав у відставку з усіх посад. Сам він звинувачення заперечує.

У червні опитування показували, що "Альтернатива для Німеччини" користується підтримкою майже третини виборців у землі Тюрингія в центральній частині країни перед земельними виборами, які відбудуться 1 вересня.

На федеральному рівні "Альтернатива для Німеччини" могла б отримати 18% голосів на виборах, згідно з одним із останніх опитувань.