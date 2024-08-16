Ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ") оказалась перед проблемой в земле Северный Рейн-Вестфалия: одно из районных объединений, вероятно, завысило число участников, что может повлиять и на федеральные выборы 2025 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнал Spiegel.

Федеральное руководство "АдГ" обнаружило, что только пятеро из 19 новых членов ячейки партии в городе Дюрен, что в Северном Рейне-Вестфалии, на самом деле проживали по указанным адресам регистрации.

"АдН" опасается, что кто-то может обжаловать результаты февральской партийной конференции в Северном Рейне-Вестфалии, на которой избрали земельный исполнительный комитет – частично из-за того, что в некоторых случаях победителей выбрали с минимальным отрывом.

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Тогда земельная ячейка будет вынуждена организовать новую партийную конференцию, а это уменьшает шансы на то, что "АдГ" удастся выполнить все формальности и выдвинуть кандидатов в Бундестаг в этой земле.

Ответственность за ситуацию взял на себя глава ячейки "Альтернативы для Германии" в Дюрене Клаус Эссер. В дополнение его обвиняют в фальсификации своей автобиографии и дипломов.

После того, как прокуратура в Северном Рейне-Вестфалии начала предварительное расследование, Эссер подал в отставку со всех должностей. Сам он обвинения отрицает.

В июне опросы показывали, что "Альтернатива для Германии" пользуется поддержкой почти трети избирателей в земле Тюрингия в центральной части страны перед земельными выборами, которые состоятся 1 сентября.

На федеральном уровне "Альтернатива для Германии" могла бы получить 18% голосов на выборах, согласно одному из последних опросов.