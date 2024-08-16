Дуда і Туск на військовому кораблі обговорили кандидата в єврокомісари

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про свою зустріч з президентом Анджеєм Дудою на борту військового корабля, на якій обговорювали кандидатуру на посаду єврокомісара.

Заяву Туска наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Глава уряду розповів, що "стримана" зустріч з Анджеєм Дудою відбулась кілька днів тому.

"Я запам'ятаю її надовго, тому що вона відбулась в Тримісті, на борту військового корабля", – зазначив Туск.

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Прем'єр-міністр також розповів, що саме він обговорював з президентом.

"Ми говорили про нашу співпрацю, коли йдеться про євроструктури та польське головування в ЄС. Це нелегко, у нас різні погляди, але президент приймає цей розподіл ролей, який був сформований багаторічною традицією. Президент відповідає за відносини в НАТО і ООН, а прем'єр-міністр уряду відповідає за європейську політику", – додав Туск.

Коментуючи польського кандидата у Єврокомісію Пйотра Серафіна, Туск висловив упевненість, що президент не створить жодних проблем.

Також повідомляли, що Дуда наклав вето на законопроєкт про скасування комісії, створеної попередньою владою "Права і справедливості", щодо розслідування російського впливу в 2007–2022 роках.