Дуда ветував закон про ліквідацію комісії з розслідування російського впливу

Президент Польщі Анджей Дуда наклав вето на законопроєкт про скасування комісії, створеної попередньою владою "Права і справедливості", щодо розслідування російського впливу в 2007–2022 роках.

Про це повідомили у канцелярії польського президента, пише "Європейська правда".

Як зазначено, Дуда ухвалив рішення відповідно до пункту 5 статті 122 Конституції Польщі.

"Президент… відмовився підписати закон від 24 липня 2024 року про скасування Закону про державну комісію з розслідування російських впливів на внутрішню безпеку Республіки Польща у 2007-2022 роках і 16 серпня 2024 року направив його на повторний розгляд до Сейму", – йдеться у повідомленні.

Реклама:

У заяві до Сейму Дуда на 12 сторінках виклав причини свого рішення накласти вето.

Він зазначив, що перед створеною комісією стояли завдання, важливі з точки зору інтересів країни, і в багатьох елементах вона їх успішно виконала.

"Вважаю рекомендації комісії легітимними, і вважаю, що необхідно якнайшвидше вжити заходів для їх реалізації та здійснення дій, що призведуть до можливості проведення і продовження подальшої роботи комісії щодо з'ясування справ державних службовців або вищих керівників, які в період з 2007 по 2022 рік під впливом Росії діяли на шкоду інтересам Республіки Польща", – йдеться у заяві.

На його думку, нова комісія, яку вирішили створити наступники "Права і справедливості", не відповідає основним критеріям для такого типу органів. Він зазначив, що "низький ранг правового акту", яким було створено нову комісію, робить "цей орган повністю підпорядкованим органу, який його призначив – прем'єр-міністру".

Дуда також висловив конституційні застереження щодо нової комісії.

Партія "Право і справедливість" створювала комісію з розслідування російського впливу, яку критикували, в тому числі в ЄС, як спрямовану проти сил Туска. Ініціативу навіть називали lex Tusk.