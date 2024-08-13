Польща назвала свого кандидата у єврокомісари

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що Пйотр Серафін стане кандидатом від Польщі на посаду комісара Європейської комісії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Наразі Серафін очолює постійне представництво Польщі при ЄС, раніше він був главою кабінету Туска з 2014 по 2019 рік, коли той був президентом Європейської ради.

Пйотр Серафін

З 2012 по 2014 рік Серафін обіймав посаду державного секретаря з європейських справ у Міністерстві закордонних справ, а з 1999 по 2010 рік працював в офісі Комітету з питань європейської інтеграції.

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Туск оголосив про кандидатуру Серафіна після закінчення засідання уряду у вівторок. Як він підкреслив, його рекомендацію на посаду єврокомісара вніс міністр у справах Європейського Союзу Адам Шлапка, і вона була "одноголосно" і "з ентузіазмом" прийнята всім урядом.

Урсула фон дер Ляєн, переобрана в Європейському парламенті на другий термін на посаді голови Єврокомісії, заявила про наміри в серпні провести співбесіди з майбутніми кандидатами на посади комісарів.

Вона просила країни ЄС запропонувати дві кандидатури – чоловіка та жінки, щоб сформувати гендерно збалансовану Єврокомісію.

Деякі з країн ЄС уже визначились зі своїми кандидатами, інші – ведуть переговори про те, який портфель отримають у новому складі виконавчого органу Євросоюзу.