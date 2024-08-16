Дуда и Туск провели встречу на военном корабле

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о своей встрече с президентом Анджеем Дудой на борту военного корабля, на которой обсуждали кандидатуру на должность еврокомиссара.

Заявление Туска приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Глава правительства рассказал, что "сдержанная" встреча с Анджеем Дудой состоялась несколько дней назад.

"Я запомню ее надолго, потому что она состоялась в Труймясте, на борту военного корабля", – отметил Туск.

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Премьер-министр также рассказал, что именно он обсуждал с президентом.

"Мы говорили о нашем сотрудничестве, когда речь идет о евроструктурах и польском председательстве в ЕС. Это нелегко, у нас разные взгляды, но президент принимает это распределение ролей, которое было сформировано многолетней традицией. Президент отвечает за отношения в НАТО и ООН, а премьер-министр правительства отвечает за европейскую политику", – добавил Туск.

Комментируя польского кандидата в Еврокомиссию Пйотра Серафина, Туск выразил уверенность, что президент не создаст никаких проблем.

Также сообщалось, что Дуда наложил вето на законопроект об отмене комиссии, созданной предыдущей властью "Права и справедливости", по расследованию российского влияния в 2007-2022 годах.