Фінляндія оголосила підозру капітану судна, яке забрело у фінські води в липні

Берегова охорона Фінляндія заявила, що в межах розслідування інциденту 26 липня, коли судно Балтійського флоту Росії "Михаїл Казанський" зайшло у фінські територіальні води, оголосили підозру капітану плавзасобу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в пресрелізі відомства.

Попереднє розслідування встановило, що "Михаїл Казанський" із невідомих причин зайшов у фінські територіальні води, пройшовши в них близько 2,2 кілометра.

Фінська Берегова охорона підкреслила, що фіксувала наближення російського судна і намагалось із ним зв’язатись, але безуспішно. У результаті патрульному катеру довелось перехопити судно й відвести його від територіальних вод Фінляндії.

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Зазначається також, що в день інциденту берегова охорона Фінської затоки і кілька цивільних суден "спостерігали сильні перешкоди GPS".

"Росіяни визнали, що на борту судна були технічні проблеми, і висловили жаль через порушення територіальних вод, але в іншому причини або фактори інциденту не були з'ясовані", – додали у фінській Береговій охороні.

За підозрою в порушенні територіальних вод звинувачують капітана судна, чию особу продовжує з'ясовувати фінська влада.

У липні також повідомлялось, що фінські та шведські винищувачі здійснили перехоплення двох російських військових літаків над Балтійським морем.