Финляндия объявила подозрение капитану судна, которое забрело в финские воды в июле

Береговая охрана Финляндии заявила, что в рамках расследования инцидента 26 июля, когда судно Балтийского флота России "Михаил Казанский" зашло в финские территориальные воды, объявили подозрение капитану плавсредства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в пресс-релизе ведомства.

Предварительное расследование установило, что "Михаил Казанский" по неизвестным причинам зашел в финские территориальные воды, пройдя в них около 2,2 километра.

Финская Береговая охрана подчеркнула, что фиксировала приближение российского судна и пыталась с ним связаться, но безуспешно. В результате патрульному катеру пришлось перехватить судно и отвести его от территориальных вод Финляндии.

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Отмечается также, что в день инцидента береговая охрана Финского залива и несколько гражданских судов "наблюдали сильные помехи GPS".

"Россияне признали, что на борту судна были технические проблемы, и выразили сожаление из-за нарушения территориальных вод, но в остальном причины или факторы инцидента не были выяснены", – добавили в финской Береговой охране.

По подозрению в нарушении территориальных вод обвиняют капитана судна, чью личность продолжают выяснять финские власти.

В июле также сообщалось, что финские и шведские истребители осуществили перехват двух российских военных самолетов над Балтийским морем.