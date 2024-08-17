Двоє альпіністів загинули у Швейцарії, зірвавшись з гори Маттерхорн

Двоє альпіністів загинули, впавши з висоти понад 1000 метрів на горі Маттерхорн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ansa.

Інцидент стався в п'ятницю вранці на швейцарській стороні гори, розташованій на кордоні країни з Італією.

Жертви, особи яких ще не встановлені, вийшли з притулку Hörnli у швейцарському Церматті.

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Коли вони не повернулися в долину, була піднята тривога.

Авіакомпанія Air Zermatt здійснила розвідувальний політ і виявила бездиханних альпіністів на північному схилі Маттерхорну. Тіла були знайдені кантональною поліцією.

Нагадаємо, в інциденті в ніч з 4 на 5 серпня в районі гори Монблан-дю-Такуль загинув 57-річний француз, ще кількох альпіністів госпіталізували.

В італійській частині Альп 7 серпня також загинув альпініст.