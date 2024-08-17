Двое альпинистов погибли в Швейцарии, сорвавшись с горы Маттерхорн

Двое альпинистов погибли, упав с высоты более 1000 метров на горе Маттерхорн.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ansa.

Инцидент произошел в пятницу утром на швейцарской стороне горы, расположенной на границе страны с Италией.

Жертвы, личности которых еще не установлены, вышли из приюта Hörnli в швейцарском Цермате.

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Когда они не вернулись в долину, была поднята тревога.

Авиакомпания Air Zermatt совершила разведывательный полет и обнаружила бездыханных альпинистов на северном склоне Маттерхорна. Тела были найдены кантональной полицией.

Напомним, в инциденте в ночь с 4 на 5 августа в районе горы Монблан-дю-Такуль погиб 57-летний француз, еще нескольких альпинистов госпитализировали.

В итальянской части Альп 7 августа также погиб альпинист.