Двое альпинистов погибли в Швейцарии, сорвавшись с горы Маттерхорн
Двое альпинистов погибли, упав с высоты более 1000 метров на горе Маттерхорн.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ansa.
Инцидент произошел в пятницу утром на швейцарской стороне горы, расположенной на границе страны с Италией.
Жертвы, личности которых еще не установлены, вышли из приюта Hörnli в швейцарском Цермате.
Когда они не вернулись в долину, была поднята тревога.
Авиакомпания Air Zermatt совершила разведывательный полет и обнаружила бездыханных альпинистов на северном склоне Маттерхорна. Тела были найдены кантональной полицией.
Напомним, в инциденте в ночь с 4 на 5 августа в районе горы Монблан-дю-Такуль погиб 57-летний француз, еще нескольких альпинистов госпитализировали.
В итальянской части Альп 7 августа также погиб альпинист.