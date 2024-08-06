У Французьких Альпах шукають двох німців, зниклих після обвалу льодовика

Після інциденту в ніч проти понеділка, коли шмат льодовика накрив альпіністів під час сходження на Монблан, двоє німців досі вважаються зниклими безвісти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Двоє німців, віком 30 і 39 років, "ночували в притулку Cosmiques, розташованому біля підніжжя Монблан-дю-Такуль", де в ніч з неділі на понеділок стався нещасний випадок. Відтоді "вони вважаються зниклими безвісти", заявив взвод високогірної жандармерії Шамоні.

Обвал, за початковими даними, накрив 15 альпіністів, які рухалися в районі Монблан-дю-Такуль, одним з двох основних маршрутів для сходження на найвищу вершину Європи. Серед них загинув 57-річний француз.

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Серед постраждалих – 42-річний чоловік, який зазнав крововиливу в мозок і був госпіталізований в реанімацію. Також госпіталізована 40-річна жінка з травмами легенів.

Ці двоє людей, як і загиблий, були пов'язані мотузкою. Ця компанія покинула притулок Cosmiques, де вони ночували, щоб піднятися на Монблан.

17-річний хлопець і його 58-річний батько отримали травми, відповідно, в щиколотку і шию. Крім того, на місці падіння льоду було ще четверо альпіністів. Всі вони вийшли неушкодженими і надали допомогу постраждалим.

Через небезпечні умови для рятувальників та ризик сходження другої лавини, польові пошуки були призупинені в понеділок. Однак пошукові роботи, щоб визначити, скільки людей могло перебувати на місці під час падіння льоду, продовжуються.

"Проводиться нова вертолітна розвідка, щоб побачити, чи є у нас нові зачіпки, щоб розвіяти будь-які сумніви", – сказав Етьєн Роллан, командир взводу високогірної жандармерії Верхньої Савойї, уточнивши, що кількість загиблих все ще "попередня".

Місцеві гіди вже кілька років рекомендують не підніматися на Монблан занадто пізно влітку, тобто після 14 липня. Дійсно, через зміну клімату збільшується кількість льодовикових обвалів, які становлять найбільшу небезпеку в цю пору року.

Нагадаємо, наприкінці липня у результаті розливу льодовикового озера на півдні Ісландії затопило кільцеву дорогу, в результаті чого ділянка на одному з кінців мосту, що розташована поруч, не витримала і розвалилася.