В Італії альпініст загинув внаслідок падіння з гори

Італійський альпініст загинув у середу після падіння з Піраміди Калькайрес – вершини біля підніжжя масиву Монблан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Нещасний випадок стався на висоті близько 2600 метрів.

Разом із загиблим альпіністом був його співвітчизник, який не постраждав.

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Вони спускалися помилковим маршрутом і потрапили в грозу, повідомили в альпійській рятувальній службі Valle d'Aosta, яка перебувала на місці події.

Чоловік впав з висоти близько 200 метрів з невстановлених причин.

Інший альпініст підняв тривогу і був доставлений в Курмайор в розпорядження альпійської рятувальної служби Entrèves.

У понеділок стало відомо, що у Французьких Альпах стався обвал льоду з гори, на яку в той час саме піднімалися кілька груп альпіністів.

А наприкінці червня біля Монблану, найвищої вершини Заіхдної Європи, загинули четверо альпіністів.