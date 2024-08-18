Міністр оборони Естонії виділив плюси і мінуси операції ЗСУ у Курській області

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що в операції Збройних сил України у Курський області можна виділити як плюси, так і мінуси.

Заяву естонського міністра наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

За словами Певкура, треба розуміти, що у подібних операціях "багато що залежить від того, як довго ти можеш захищати свою інформацію та не передавати її".

Він сказав, що розуміє рішення України не повідомляти союзників про підготовку наступу у Курській області.

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"Якщо Україна піде далі на Курськ, то тут дистанції будуть уже зовсім інші. І я б сказав, що це і позитивно, і негативно. Звичайно, мінус у тому, що вони не можуть використовувати це озброєння, але плюс тут у тому, що це мотивує українців робити свою зброю і свої ракети", – зазначив Певкур.

Нагадаємо, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, коментуючи події у Курській області, заявив, що розв'язана РФ війна проти України "певною мірою повернулася до себе додому".

Українська операція у Курській області отримала позитивну оцінку німецького генерал-майора Крістіана Фройдинга, який очолює координаційний центр із питань України в німецькому Міноборони.