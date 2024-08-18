Министр обороны Эстонии выделил плюсы и минусы операции ВСУ в Курской области

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что в операции Вооруженных сил Украины в Курской области можно выделить как плюсы, так и минусы.

Заявление эстонского министра приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

По словам Певкура, надо понимать, что в подобных операциях "многое зависит от того, как долго ты можешь защищать свою информацию и не передавать ее".

Он сказал, что понимает решение Украины не сообщать союзникам о подготовке наступления в Курской области.

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"Если Украина пойдет дальше на Курск, то здесь дистанции будут уже совсем другие. И я бы сказал, что это и положительно, и отрицательно. Конечно, минус в том, что они не могут использовать это вооружение, но плюс здесь в том, что это мотивирует украинцев делать свое оружие и свои ракеты", – отметил Певкур.

Напомним, министр обороны Латвии Андрис Спрудс, комментируя события в Курской области, заявил, что развязанная РФ война против Украины "в определенной степени вернулась к себе домой".

Украинская операция в Курской области получила положительную оценку немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга, который возглавляет координационный центр по вопросам Украины в немецком Минобороны.